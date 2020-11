La SNCF sera prête pour les fêtes si elle a un "go sanitaire"

La SNCF attend un "go sanitaire" du gouvernement, "fin novembre ou tout début décembre", pour préparer ses TGV pour les vacances de Noël, a indiqué mardi son PDG, Jean-Pierre Farandou.

"La SNCF est prête, bien sûr. (...) On a déjà des plans pour être capable de remonter le niveau d'offre des TGV, qui est aujourd'hui à 30%, et qu'on pourrait remonter pour faire en sorte que chaque Français dispose de son train pour partir pour les fêtes en famille", a affirmé M. Farandou sur Europe 1.

"Il faut que le gouvernement puisse nous dire dix à quinze jours avant +vous pouvez y aller+. Donc on attend cette décision, qui devrait intervenir, je l'espère, fin novembre ou tout début décembre", pour être pleinement opérationnel à la mi-décembre, a-t-il précisé. "On attend ce go sanitaire."

"Il faut faire en sorte que chaque rame TGV qui va être engagée sur les départs (...) soit impeccable. On a environ 500 rames de TGV, il faut toutes les reprendre dans les ateliers pour être sûr qu'elles ont zéro défaut", d'autant que l'hiver approche, a-t-il expliqué.

M. Farandou a souligné que la SNCF faisait "un très gros effort sur la désinfection et le nettoyage" des rames et des gares, quelque chose qui "restera acquis", rappelant que les trains "ne sont pas dangereux" si tout le monde porte un masque et respecte les gestes barrière.

"Compte tenu de l'incertitude de la situation, les Français attendent un peu le dernier moment pour prendre leur billet, a reconnu M. Farandou.

"Il faut qu'ils osent le faire, puisque de l'autre côté on sera fair-play, on échangera ou on remboursera gratuitement (les billets) si les gens, au dernier moment, ne pouvaient pas partir", a-t-il ajouté.

Et il vaut mieux réserver assez tôt pour profiter des prix les plus bas, a-t-il remarqué.

A cet égard, le patron de la SNCF a promis de nouveau "une évolution de la tarification, pour faire en sorte qu'(...) au dernier moment on puisse encore trouver des petits prix quand on veut acheter un billet de train".