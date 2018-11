La société américaine Lime installe ses trottinettes électriques en Belgique

(Belga) La start-up californienne Lime a annoncé vendredi le lancement de son service de trottinettes électriques en libre-service à Bruxelles et à Anvers. Elles constituent une alternative de transport "rapide et facile" pour des petits déplacements en ville, selon l'entreprise.

Près de 500 trottinettes électriques seront disponibles à Bruxelles et une cinquantaine à Anvers, deux villes choisies pour leur important taux de congestion automobile. D'après une étude de l'institut Vias, les Bruxellois perdent en moyenne près de 44 minutes par jour dans les embouteillages et les Anversois un peu plus d'une demi-heure, rappelle Lime. "Nous voulons inciter les gens à adopter un autre mode de déplacement en zone urbaine, plus durable, qui permet de réduire cette dépendance automobile, surtout pour les courtes distances", ajoute Benjamin Barnathan, General Manager Belgique pour la start-up américaine. Ces trottinettes électriques sont disponibles tous les jours, de 7h à 22h, pour des utilisateurs âgés d'au moins 18 ans. La location se fait via l'application Lime à télécharger sur son smartphone. L'activation coûte un euro et l'utilisation 0,15 cents par minute. La trottinette roule à une vitesse maximale de 24km/h et son autonomie atteint près de 50km. (Belga)