La société-mère de Brussels Airlines renouvelle son conseil d'administration

(Belga) Le conseil d'administration de SN Airholding, la société-mère de Brussels Airlines, sera renouvelé dès le 25 novembre, avec Christina Foerster comme nouvelle présidente. L'ancien CEO de Henkel, Hans Van Bylen, et la directrice financière (CFO) d'Elia, Catherine Vandenborre, rejoignent également le CA. Les nominations ont été approuvées par Lufthansa, l'actionnaire de SN Airholding, indique mardi la compagnie aérienne belge.

M. Van Bylen et Mme Vandenborre rejoignent le CA "en tant que représentants du gouvernement fédéral belge, apportant leur vaste expertise économique", précise Brussels Airlines dans un communiqué. Leurs nominations "font partie de l'accord avec le gouvernement belge sur les mesures de stabilisation financière qui ont été conclues le 2 septembre 2020", ajoute la compagnie aérienne. Etienne Davignon - depuis le 2 septembre - et le co-président Jan Smets quittent de leur côté le conseil d'administration. Christina Foerster partageait jusqu'à présent la présidence du CA avec M. Smets; le 25 novembre, elle sera seule à diriger le conseil. Les deux autres membres du CA sont Heike Birlenbach et Jörg Beissel, tous deux issus de Lufthansa. (Belga)