La sonde américaine survole l'objet céleste le plus distant jamais étudié

Représentation artistique, transmise par la Nasa le 21 décembre, de la sonde New Horizons survolant l'objet cosmique Ultima Thule. HO

La sonde New Horizons de la Nasa a survolé mardi l'objet céleste le plus éloigné jamais étudié par l'homme, a annoncé Alan Stern, directeur scientifique de la mission.

"Go New Horizons !", s'est exclamé Alan Stern tandis que l'équipe lançait des acclamations dans le laboratoire de physique appliquée John Hopkins, dans le Maryland, pour marquer le moment où, à 05h33 GMT, New Horizons braquait ses caméras sur Ultima Thule, vestige glacé de la formation du système solaire.

"Jamais auparavant un engin spatial n'avait exploré un objet aussi éloigné", a souligné M. Stern.

Ultima Thule se trouve à quelque 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques espèrent que son observation pourra permettre de mieux comprendre comment le système solaire s'est formé.

La sonde devait prendre 900 images en quelques secondes pendant qu'elle survolait en trombe Ultima Thule à une distance d'environ 3.500 kilomètres.

"A présent, c'est juste une question de temps pour voir les données arriver", a déclaré John Spencer, un scientifique du Southwest Research Institute.

Les membres de l'équipe s'attendent à savoir vers 15h00 GMT si la collecte de données a été réussie.