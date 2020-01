La star Ronaldo lance une ligne de lunettes avec Lapo Elkann

Le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, star de la Juventus et véritable phénomène de marketing, va lancer sa première ligne de lunettes avec le groupe Italia Independent, fondé par Lapo Elkann, l'un des héritiers de la dynastie Agnelli.

Selon Forbes, Cristiano Ronaldo a engrangé l'an passé 109 millions de dollars de revenus (99 millions d'euros), dont 44 millions via du sponsoring. Il est notamment sous contrat depuis 2004 avec l'équipementier américain Nike.

"J'ai toujours été passionné par les lunettes et j'ai toujours voulu avoir ma propre ligne. Je suis vraiment enthousiaste de collaborer avec Italia Independent sur ce projet", a commenté la star portugaise dans un communiqué publié mercredi par Italia Independent.

Le joueur portugais a précisé être "très attentif aux détails" et avoir "toujours travaillé dur pour atteindre la perfection dans tout ce qu'(il) fai(sait)".

Quintuple Ballon d'Or et quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, champion d'Europe avec le Portugal en 2016, Ronaldo a rejoint la Juventus de Turin en 2018 après avoir tout gagné avec Manchester United et le Real Madrid.

Lapo Elkann s'est félicité de ce contrat exclusif, d'une durée de cinq ans, avec la star portugaise.

"Aujourd'hui, pour moi et pour toute Italia Independent, est une journée mémorable: avoir obtenu la licence +eyewear+ CR7 est d'une importance extraordinaire dans notre parcours de croissance", a-t-il affirmé, en soulignant que "la créativité, la rapidité d'exécution et le regard porté vers le futur" étaient "la recette" qui permettait à son groupe d'attirer de grands noms mondiaux.

Italia Independent a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires de 19,3 millions d'euros, en recul de 12,2% sur un an en raison de la cession d'actifs non stratégiques et non performants. En pleine réorganisation, son chiffre d'affaires a de nouveau diminué de 64,6% au premier semestre 2019, à 4,1 millions d'euros.

Petit fils du légendaire Gianni Agnelli, Lapo Elkann, âgé de 42 ans, est un des héritiers de la famille Agnelli, fondatrice du groupe automobile italien Fiat (FCA) et actionnaire majoritaire de la Juventus via sa holding Exor.

Connu pour ses frasques, il a créé en 2007 sa propre marque, Italia Independent, qui commercialise des vêtements et accessoires de luxe.

Il a été victime peu avant Noël d'un grave accident de voiture en Israël où il a passé dix jours dans le coma puis a été hospitalisé en Suisse pour sa convalescence.