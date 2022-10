La Stib adapte certaines lignes pour faciliter l'accès aux cimetières lors de la Toussaint

(Belga) L'itinéraire de plusieurs lignes de bus sera modifié le 1er novembre pour permettre aux personnes de se rendre dans les différents cimetières bruxellois à l'occasion de la Toussaint, a fait savoir la Stib vendredi. Ces changements seront effectifs uniquement durant les heures d'ouverture des cimetières.

Les lignes 37 et 43 effectueront un détour pour desservir le cimetière d'Uccle entre 9h30 et 16h30. Les lignes 59 et 63 prendront également un itinéraire légèrement différent de l'accoutumée pour assurer une jonction facile avec l'arrêt Jules Bordet entre 7h30 et 16h30. Celui-ci est situé à proximité des cimetières de Bruxelles, Evere et Schaerbeek. Les lignes 73 et 74 seront aussi déviées pour faciliter l'accès au cimetière d'Anderlecht entre 8h00 et 16h30. Une navette circulant toutes les 30 minutes entre la station de métro Crainhem et l'arrêt Long-Chêne sera également mise à disposition entre 9h30 et 16h10. Elle permettra d'atteindre facilement les cimetières d'Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert. (Belga)