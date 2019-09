La Stib propose des soirées festives dans une rue introuvable sans son application

(Belga) Pour inviter les voyageurs à mettre à jour son application mobile, la Stib leur propose de partir à la recherche d'une rue dite introuvable, où seront organisés des événements festifs en soirée dès jeudi et jusqu'au dimanche sans voitures.

Ce lieu tenu secret est uniquement renseigné sur l'application mobile. Il est situé à proximité de l'Université libre de Bruxelles. Au programme, animations, DJ'sets, apéros afterwork, installations artistiques, marché aux fleurs, bars éphémères, pop-up store et événements exclusifs seront proposés dès 18h00 dans une ambiance vintage. La nouvelle application mobile de la Stib lancée en octobre 2018 est déjà installée sur environ 415.000 appareils et utilisée quotidiennement par quelque 50.000 personnes. Elle a permis d'effectuer plus de 12 millions de recherches d'itinéraires en un an. L'ancienne version de l'application, qui se trouve encore sur 240.000 appareils, ne fonctionnera plus à partir du 29 octobre prochain. La version mise à jour de la nouvelle application facilite encore la recherche d'itinéraires et améliore l'accessibilité des informations en temps réel sur les temps d'attente aux arrêts et ceux des correspondances. Elle permet aussi consulter les données personnelles liées à la carte MOBIB et même de la recharger. De plus, la lisibilité des informations et perturbations relatives aux travaux est augmentée.