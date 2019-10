La Thaïlande va interdire le glyphosate et deux autres pesticides

La Thaïlande a décidé mardi d'interdire le glyphosate et deux autres pesticides dangereux à compter du 1er décembre, malgré les protestations des agriculteurs locaux.

L'agriculture emploie 40% de la population thaïlandaise. Le pays d'Asie du Sud-Est est un des plus gros exportateurs mondiaux de riz et de sucre mais aussi un des plus gros consommateurs de pesticides, de plus en plus souvent interdits ou progressivement éliminés à travers le monde à cause de leur toxicité.

La commission thaïlandaise des substances dangereuses a voté l'interdiction du glyphosate, du chlorpyrifos et du paraquat. "L'interdiction entrera en vigueur le 1er décembre", a déclaré à la presse le président de la commission, Panuwat Triangjulsri, représentant du ministère de l'Industrie.

Le paraquat, un herbicide jugé "hautement toxique" par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, est interdit dans l'Union européenne depuis 2007.

Quand au chlorpyrifos, des études ont établi un lien entre ce pesticide et des retards de développement chez des enfants. Le glyphosate, lui, est jugé cancérigène.

Des associations d'agriculteurs et l'industrie chimique militent pour que le glyphosate, vendu sous le nom Roundup par Monsanto, filiale de Bayer, continue d'être utilisé.

Plus de 13.000 procès sont en cours aux Etats-Unis, où le produit est largement utilisé et les plaignants l'accusent de leur avoir donné le cancer. Le groupe Bayer a déjà perdu plusieurs procès.

L'Autriche fut le premier membre de l'Union européenne à interdire toute utilisation du glyphosate en juillet. Des restrictions ont été décidées en République tchèque, en Italie, aux Pays-Bas et en France.

Le Vietnam a interdit tous les herbicides contenant du glyphosate peu après les procès aux Etats-unis. Cette décision a été vivement dénoncée par le département américain de l'Agriculture, selon qui elle va diminuer la production agricole mondiale.

Le ministère thaïlandais de la Santé a salué l'"héroïque" décision de mardi sur sa page Facebook.

Les agriculteurs thaïlandais sont très critiques, évoquant des augmentations de leurs coûts de production.

"Si nous n'avons pas de produits chimiques pour éliminer les mauvaises herbes, nous devrons employer plus d'ouvriers", a déclaré Charat Narunchron, d'une association de fermiers de la province de Chanthaburi (est), qualifiant l'interdiction d'"injuste".

Le Réseau de vigilance sur les pesticides de Thaïlande, qui militait de longue date pour l'interdiction, a remercié le gouvernement et indiqué qu'il allait aider les agriculteurs à apprendre d'autres méthodes pour leurs cultures.