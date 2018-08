La Tour Eiffel fermée mercredi après-midi en raison d'un conflit social

Les montées à la Tour Eiffel ont fermé, mercredi après-midi, en raison d'un conflit entre la direction et le personnel mécontent de l'organisation de l'accueil des visiteurs, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les accès à la tour, un des sites les plus visités de Paris avec plus de six millions de visiteurs par an, ont été fermés à 16h00, indiquait un panneau au pied du monument. Selon la direction, cela fait suite à la suspension des négociations avec les syndicats en début d'après-midi. Les visiteurs déjà à l'intérieur de la tour ont cependant pu rester, le monument n'étant pas évacué.