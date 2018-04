(Belga) La Tunisie et l'UE veulent conclure leur accord de libre-échange en 2019, a déclaré mardi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, en recevant à Bruxelles le Premier ministre tunisien Youssef Chahed.

Les négociations entre l'Union et ce pays du Maghreb pour un Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca) ont démarré officiellement en octobre 2015, malgré des réticences de la part de certains économistes tunisiens, qui craignaient notamment une libéralisation à marche forcée de l'économie tunisienne. M. Chahed a quant à lui insisté sur "l'importance de la progressivité" pour cet accord. "Il y a une asymétrie économique entre la Tunisie et l'UE, nous ne sommes pas au même niveau de développement, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas coopérer", a-t-il plaidé lors d'une conférence de presse commune avec M. Juncker. "A la fin du mois de mai, nous allons établir les principes sur lesquels doivent reposer cet accord", a-t-il ajouté. A l'occasion de la visite de M. Chaheb, l'UE a fait un pas vers la Tunisie en acceptant d'augmenter le quota d'exportations d'huile d'olive tunisienne vers l'Union, en dépit des réticences de certains pays européens (Italie et Grèce par exemple) producteurs de ce produit. "30.000 tonnes d'huile olive supplémentaires vont être commercialisées dans l'UE", s'est félicité M. Chaheb, qui accueillera M. Juncker en Tunisie pour une visite officielle les 23 et 24 juillet prochains. La Tunisie est le deuxième producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne. Sa production devrait être de 240.000 tonnes en 2018 et l'UE est son principal débouché à l'export avec 56.000 tonnes. (Belga)