La Turquie ferme ses frontières aux ressortissants de 9 pays européens, dont la Belgique

(Belga) La Turquie refuse l'accès à son territoire aux ressortissants de neuf pays européens, dont la Belgique, pour endiguer l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur. Les citoyens turcs ne peuvent pas non plus se rendre dans ces neuf pays.

La mesure concerne la Belgique, l'Autriche, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Espagne ainsi que la Suède, et est entrée en vigueur samedi à 06h00 (HB). Les citoyens des pays précités sont autorisés à quitter la Turquie. Quant aux ressortissants de pays tiers qui ont séjourné au cours des 14 derniers jours dans l'un des neuf pays européens visés, les frontières turques leur sont également fermées. Vendredi, la Turquie avait annoncé la suspension des vols en provenance de Belgique et des huit autres pays pointés dès 06h00 (HB) ce samedi et, ce, jusqu'au 17 avril. Cinq cas de coronavirus ont été confirmés vendredi en Turquie. Le pays avait déjà décidé d'interdire tous les vols en provenance de Chine, d'Iran, d'Irak, d'Italie et de Corée du Sud. (Belga)