La vigilance renforcée de mise sur les routes wallonnes en raison de la neige

(Belga) La cellule d'action routière (CAR) est activée vendredi matin, en raison des dernières prévisions météorologiques qui prévoient des averses hivernales, indique le service public de Wallonie. La phase de vigilance renforcée routière est enclenchée.

La cellule d'action routière est composée du centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route. La CAR recommande aux usagers de la route de rester prudents et vigilants. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et surtout à ne pas dépasser les épandeuses. Les voyageurs peuvent se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau routier wallon via les sites trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be. (Belga)