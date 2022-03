La vitesse tue environ 150 personnes par an sur les routes belges, selon Vias

(Belga) La vitesse au volant tue environ 150 personnes par an sur les routes belges, indique mercredi l'Institut Vias pour la sécurité routière. Cela représente un accident mortel sur trois. Ce rappel survient à l'occasion du 16e marathon de la vitesse organisé par la police fédérale qui a débuté mercredi matin à 06h00 et qui se prolongera durant 24 heures.

Vias s'inquiète également de l'augmentation du nombre de gros excès de vitesse sur les routes belges. Selon l'Institut, au cours du 1er semestre 2021, près de 20.000 P-V ont été dressés à l'encontre de conducteurs qui dépassaient la limitation de plus de 40 km/h, soit une moyenne de 108 P-V par jour. Cela équivaut à une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Au total, plus de 4 millions d'excès de vitesse sont constatés chaque année. "Selon l'Enquête nationale d'insécurité routière de l'institut Vias, 1 Belge sur 3 (33%) déclare avoir dépassé la limitation de vitesse hors agglomération au cours du mois écoulé. Suivent les excès de vitesse sur autoroute (31%) et en agglomération (27%)", précise Vias. L'opération de contrôle de vitesse de ce mercredi vise également à pousser les automobilistes à ralentir. Vias a en effet constaté que le nombre de véhicule en infraction diminuait d'environ 25% lors des journées de contrôle annoncées. Une baisse moyenne de la vitesse de 3 à 7% a également été notée. (Belga)