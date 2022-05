La VRT et Handicap International élus employeurs les plus attractifs en 2022 par Randstad

(Belga) La VRT, radio-télévision publique flamande, a été élue employeur le plus attractif de Belgique lors des Randstad Award, a annoncé jeudi le prestataire de services en ressources humaines. Dans le non-marchand (hors secteur des soins), c'est Handicap International qui décroche le titre.

La VRT se classe devant Pfizer et Mediahuis dans la 22e édition de la Randstad Employer Brand Research, une étude de grande envergure menée par Randstad sur les "marques d'employeur" des entreprises. Avec DPG Media à la quatrième place, trois entreprises médiatiques occupent le top quatre du classement. "Sur l'ensemble des répondants qui connaissent la VRT, 51% y travailleraient volontiers, voire très volontiers", précise l'enquête. "La VRT est l'une des entreprises les plus couronnées de l'histoire de l'étude." En cinquième position, Colruyt Group décroche son meilleur score avec 47%. Même performance pour la Banque Nationale à la sixième place. UCB, Coca-Cola, Multipharma et Tui complètent le top 10. La VRT est la neuvième entreprise à remporter le Randstad Award après IBM, Janssen Pharmaceutica, Pfizer, GlaxoSmithkline, Bayer, Techspace Aero, Jan De Nul et Deme. "Ce prix est le fruit du travail de nombreux collaborateurs de la VRT qui se démènent jour après jour et incarnent d'ailleurs cette passion", souligne le CEO du média flamand, Frederik Delaplace. "C'est un signal clair qu'un très grand nombre de consommateurs de médias apprécient tellement notre offre médiatique au quotidien qu'ils voudraient faire partie de notre équipe." Dans le non-marchand (hors secteur des soins), c'est Handicap International qui se distingue comme le plus attractif, devant les universités d'Anvers et de Louvain, avec un score de 57%. (Belga)