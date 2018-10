Fed : la hausse des taux défendue par le FMI met les émergents sous pression

En relevant ses taux, la banque centrale américaine est-elle "folle" comme le clame Donald Trump? Ce durcissement monétaire est en fait "inévitable", même s'il met les pays émergents sous pression, a répliqué jeudi la directrice du FMI Christine Lagarde.

Le relèvement des taux d'intérêts "sont un développement nécessaire" pour les économies comme les États-Unis enregistrant une croissance robuste, une inflation accrue et un chômage "extrêmement bas", a insisté Mme Lagarde lors d'une réunion du Fonds monétaire international dans l'île indonésienne de Bali.

De fait, pour éviter la surchauffe d'une économie en pleine forme et une éventuelle résurgence de l'inflation, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé les taux d'un quart de point de pourcentage par trois fois cette année.

Et elle compte le faire encore en décembre. Au grand dam du président américain Donald Trump, qui, rompant avec le traditionnel respect de l'indépendance de la banque centrale, martèle son désaccord avec ce net renchérissement du coût du crédit.

Après le décrochage spectaculaire de Wall Street mercredi, Donald Trump a fait de l'institution un bouc émissaire: "Ils resserrent tellement (les taux)! Je crois que la Fed est tombée sur la tête", a-t-il déploré.

A rebours de cette accusation, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, lui aussi présent à Bali, a en revanche dédouané la Fed de toute responsabilité.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu des nouvelles de la Fed aujourd'hui qui n'aient pas été connues avant (...) Les marchés montent et descendent", a placidement remarqué le grand argentier.

- Combinaison "inédite" -

Pour Christine Lagarde, ce durcissement monétaire n'est pas seulement "légitime" et "inévitable", il était "attendu, au vu de la situation (économique) actuelle aux États-Unis et probablement bientôt en Europe".

Mais, reconnaît volontiers la responsable du Fonds, cette remontée des taux américains creuse l'écart avec le reste du monde, quitte à assombrir une conjoncture planétaire déjà minée par les tensions commerciales: un cocktail dangereux et "inédit" selon Mme Lagarde.

"Beaucoup de marchés émergents et de pays en développement ont tiré avantage de coûts de financement extrêmement bas" assurés par les taux américains quasi-nuls des dernières années, "pour souscrire des prêts souvent libellés en dollars", a-t-elle expliqué.

Au risque d'être à présent bousculés par le renchérissement des financements disponibles, les fortes variations du cours des devises et des fuites de capitaux.

La divergence avec les taux américains incite les investisseurs à rechercher des placements rémunérateurs aux États-Unis.

Une équation délicate pour les pays émergents, qui "devront utiliser toutes les solutions de leur boîte à outils", même si les contrôles de capitaux ne peuvent être qu'"un dernier recours", a également plaidé Christine Lagarde.

- Spectre protectionniste -

Pour la patronne de l'institution de Washington, les nuages s'accumulent et s'agrègent: les taux américains, le gonflement accéléré de la dette publique et privée à travers le globe, et la résurgence du protectionnisme, dont témoigne l'intensification des sanctions commerciales entre Chine et Etats-Unis.

De quoi pousser la directrice générale du Fonds à invoquer le spectre de la crise financière de 2008 et des déflagrations mondiales plus anciennes encore.

"Mon inquiétude: j'espère que nous ne sommes pas tous victimes d'une sorte d'amnésie collective sur ce qui s'est passé il y a dix ans, et sur ce qui s'est passé bien plus auparavant quand les tensions géopolitiques ajoutées au protectionnisme engendrèrent de terribles développements", a-t-elle tonné.

Elle s'est cependant refusée à commenter la récente volatilité des marchés et en particulier le plongeon de Wall Street la veille.

En revanche, alors que la Maison Blanche accuse volontiers Pékin de manipuler sa devise pour avantager ses exportateurs, Mme Lagarde a de nouveau estimé jeudi qu'il n'y avait pas de dévaluation compétitive du yuan chinois.

Le FMI et la Banque mondiale tiennent jusqu'à dimanche leur réunion annuelle à Bali, dans une Indonésie meurtrie par un séisme survenu le 28 septembre dans les Célèbes, au bilan provisoire de quelque 2.000 morts.

Une autre secousse, ressentie fortement sur le site de l'évènement, s'est par ailleurs produite jeudi au large des îles indonésiennes de Java et Bali, faisant trois morts.