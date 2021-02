Lancement d'une plateforme contre les discriminations

Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, a annoncé vendredi sur Sud-Radio le lancement le jour même d'une plateforme antidiscriminations par la Défenseure des droits.

"On ne peut pas parler d'égalité des chances si on ne lutte pas contre les discriminations. (...) Cette plateforme, que nous lançons avec la Défenseure des droits aujourd'hui, c'est une plateforme qui est là pour accueillir la parole des personnes qui sont discriminées", a-t-elle expliqué.

"On ne peut pas accepter qu'une personne qui est discriminée (...) n'ait pas confiance dans la capacité de voir ses droits respectés", a dit Mme Moreno.

L'"ascenseur (social) est rouillé", même si "certains arrivent encore à prendre l'escalier", a-t-elle estimé, interrogée sur la possibilité aujourd'hui pour un jeune de réaliser un parcours identique au sien, venue du Cap-Vert dans les années 70.

La Défenseure des droits, autorité administrative indépendante, Claire Hédon, lancera dans l'après-midi antidiscrimination.fr, un nouveau service de signalement et d'aide des victimes de discriminations, afin d'accompagner gratuitement les victimes pour les rétablir dans leurs droits. La plateforme est également accessible par un numéro de téléphone à quatre chiffres, le 3928.

Interrogée sur le projet de loi sur le "séparatisme", pour "lutter contre ceux qui s'estiment au-dessus des lois de la République", Mme Moreno a dit ne pas croire que cela "soit suffisant".

"Je pense que cette loi est un début", a-t-elle dit, en insistant sur le rôle joué par "l'éducation" pour "permettre à chacun de s'émanciper, pour pouvoir se former, trouver un emploi".

"On ne s'enferme pas dans l'islamisme radical quand on sait les risques que ça sous-entend si on a des opportunités, tout le monde aspire à réussir", a-t-elle ajouté.