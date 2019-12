Lancement de la capsule spatiale de Boeing, Starliner, pour un vol d'essai crucial vers l'ISS

Une fusée Atlas V a décollé tôt vendredi de Cap Canaveral en Floride pour tenter de placer en orbite la nouvelle capsule spatiale de Boeing, Starliner, un test grandeur nature avant qu'elle ne transporte des astronautes de la Nasa vers la Station spatiale internationale en 2020.

Seuls un mannequin baptisé Rosie et une peluche Snoopy se trouvent à bord pour cette mission de huit jours.

Les premières minutes du vol se déroulaient normalement, avec une séparation réussie du premier étage, selon les images retransmises par la Nasa. Six minutes après le lancement, la fusée filait à plus de 19.000 kilomètres par heure, à plus de 160 km d'altitude, selon la salle de contrôle.

Starliner doit s'amarrer à la station spatiale environ 25 heures après son lancement.

La Nasa n'a plus de moyen de transport pour ses astronautes depuis qu'elle a mis à la retraite ses navettes spatiales en 2011 après trente ans de service. Elle dépend des fusées russes Soyouz pour les allers-retours avec la Station spatiale internationale (ISS), une dépendance dont Washington est pressé de s'émanciper.

Boeing et SpaceX ont reçu des contrats de milliards de dollars de l'agence spatiale pour développer chacune de nouveaux véhicules, et assurer le transport d'un total de 48 astronautes d'ici 2024.

SpaceX a déjà réalisé la mission d'essai de sa capsule Crew Dragon, avec un mannequin, en mars. La société spatiale californienne réalise en ce moment des tests supplémentaires sur les parachutes de Dragon.

Selon l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, au moins l'un des deux véhicules sera homologué pour assurer un premier envoi d'astronautes au début de 2020, ce qui serait la première fois depuis 2011 que des astronautes sont envoyés dans l'espace depuis les Etats-Unis.