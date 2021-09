Lancement samedi de la Foire agricole de Battice 2021

(Belga) La 31e édition de la Foire agricole de Battice démarre samedi et se prolongera jusqu'à dimanche. Cette mouture 2021 se concentrera sur le "Smart Farming" ou la technologie au service de l'agriculture. L'accès à l'événement sera conditionné à la présentation d'un Covid safe ticket valide.

Pour coller au thème de cette édition, différents stands exposent les derniers bijoux technologiques qui permettent d'améliorer les performances d'une exploitation : robots de traite, robots nettoyeurs, systèmes de récolte de données, de gestion raisonnée, etc. Au niveau des animations, Le "Pôle Ovin" se tient tout le week-end. Le 36e concours "Bleu du maine" aura lieu samedi alors que le dimanche sera animé par un concours inter-provincial rassemblant plus de 200 moutons, une première. Démonstrations de dressage, shows équestres, tours en poney, parcours d'accrobranches, jeux en bois, toboggans complètent la programmation. L'accès au champ de foire ne peut se faire que sur présentation d'un Covid safe ticket valide. Un centre de testing rapide est installé sur le parking visiteurs pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Le test est gratuit jusque 18 ans et coute 10 euros pour les adultes. (Belga)