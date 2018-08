Laver Cup: l'Europe avec Federer et Djokovic

Le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic après la finale du tournoi de Cincinnati remporté par le second, le 19 août 2018 MATTHEW STOCKMAN

L'Europe sera portée par le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic dans la Laver Cup, compétition-exhibition concurrente de la Coupe Davis, dont la deuxième édition aura lieu du 21 au 23 septembre à Chicago (Illinois), ont confirmé mercredi les organisateurs.

Federer, initiateur de cette épreuve, aura pour coéquipiers outre Djokovic (N.6), l'Allemand Alexander Zverev (N.4), le Bulgare Grigor Dimitrov (N.8), le Belge David Goffin (N.10) et le Britannique Kyle Edmund (N.16), dernier joueur sélectionné mercredi par le capitaine européen, Björn Borg.

Son homologue pour l'équipe du reste du monde, son ancien grand rival John McEnroe, a lui désigné l'Américain Jack Sock (N.18) comme choix du capitaine.

Son équipe aura pour leader l'Argentin Juan Martin del Potro, 3e mondial, qui sera épaulé par le Sud-Africain Kevin Anderson (N.5), l'Australien Nick Kyrgios (N.30), un autre Argentin, Diego Schwartzman (N.13), et les Américains John Isner (N.11) et Jack Sock.

Sept joueurs du top 10 mondial participeront à cette épreuve inspirée de la Ryder Cup, compétition de golf qui se dispute tous les deux ans alternativement en Europe et aux Etats-Unis.

Au programme de chaque journée figurent trois matches en simple et un double. Les victoires dans les matches du premier jour valent un point, puis deux points le jour suivant et enfin trois points le dernier jour.

La première édition en 2017 à Prague avait été un succès populaire grâce à son format original et l'association très attendue et inédite en double de Federer et de son grand rival, l'Espagnol Rafael Nadal.

L'Europe s'était imposée sur le score de 15 à 9.