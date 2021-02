Le 1890 de la Sowalfin a reçu 51 fois plus d'appels en 2020

(Belga) Le 1890 de la Sowalfin, le guichet d'information à destination des (futurs) entrepreneurs wallons, a connu un gros succès en 2020, fait savoir samedi le groupe Sudpresse. "Alors que le central téléphonique comptabilisait 1.260 demandes par téléphone en 2019, ce sont plus de 60.000 appels qui ont été gérés en 2020 (au 30 novembre), soit 51 fois plus", a précisé Emmanuelle Gendebien, responsable du département communication et du 1890.be, à la Sowalfin.

Lancé il y a deux ans, le 1890, c'est à la fois un site web (www.1890.be) et un numéro d'appel. En ce qui concerne la fréquentation du site 1890.be, le nombre de pages vues a été multiplié par quatre et le nombre de visiteurs par trois, pour atteindre récemment les 350.000 visiteurs annuels. Au plus fort de sa fréquentation, le site internet a accueilli 31.000 visiteurs en un jour, avec une moyenne annuelle de 1.000 visiteurs quotidiens. "À l'instar de la fréquentation croissante du site 1890.be, l'utilisation de la ligne téléphonique a véritablement explosé. Le 1890 est devenu le point de contact unique en Wallonie pour toute question relative aux indemnités Covid. Alors que le central téléphonique comptabilisait 1.260 demandes par téléphone en 2019, ce sont plus de 60.000 appels qui ont été gérés en 2020 (au 30 novembre), soit 51 fois plus. Au pic de fréquentation, le 1890 a géré jusqu'à 1.500 appels quotidiens. Face à cet afflux massif de questions (principalement liées au coronavirus), le 1890 est devenu exclusivement joignable par téléphone", a expliqué Emmanuelle Gendebien. (Belga)