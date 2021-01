Le 737 MAX autorisé à retrouver le ciel européen à partir de "la semaine prochaine"

Après les Etats-Unis, le Brésil et le Canada, l'Europe autorisera "la semaine prochaine" le retour en vol du Boeing 737 MAX, 22 mois après avoir été cloué au sol à la suite de deux accidents, a annoncé mardi le régulateur européen.

"Nous pensons la publier (la directive de navigabilité, NDLR) la semaine prochaine. Le MAX pourra de notre point de vue voler à nouveau (en Europe) à partir de la semaine prochaine", a expliqué Patrick Ky, directeur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) lors d'une conférence de presse par vidéo avec l'association allemande de la presse aéronautique Luftfahrt-Presse-Club (LPC).

"Nous avons atteint le stade où nos quatre prérequis ont été remplis", a poursuivi M. Ky, citant "la bonne compréhension de ce qui s'était passé", que "tous les facteurs qui ont contribué aux accidents soient réglés", qu'un certain nombre de points "critiques" puissent être vérifiés par l'EASA elle-même et que les pilotes soient "correctement informés et entraînés".

"Nous avons bénéficié d'une totale transparence de la part de la FAA et de Boeing", a ajouté M. Ky.

En novembre, l'Agence de l'aviation américaine (FAA), l'organisme de certification primaire s'agissant d'un avion américain, puis les autorités brésiliennes, avaient donné leur feu vert pour la remise en service.

Le Canada a annoncé lundi qu'il allait autoriser la reprise dès mercredi des vols sur son territoire du Boeing 737 MAX.

La décision de la Chine, où de nombreux 737 MAX ont été vendus, reste en suspens et selon le régulateur du transport aérien chinois (CAAC), aucun calendrier n'est fixé.

L'avion était cloué au sol après deux accidents qui avaient fait 346 morts, Lion Air en Indonésie en octobre 2018 (189 morts) et Ethiopian Airlines en mars 2019 en Ethiopie (157 morts).

L'autorisation de voler en Europe pour le MAX signifie que Boeing, assommé par les déboires de la dernière génération de son moyen-courrier et par la crise du coronavirus, va pouvoir reprendre ses livraisons à destination du continent et peut donc espérer améliorer sa rentabilité, les clients réglant la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

- Aucun client français -

Lors des deux accidents, c'est après avoir reçu des informations erronées d'une des deux sondes d'incidence AOA, indiquant que l'avion était en décrochage, que le logiciel MCAS s'était emballé malgré les efforts des pilotes pour le désactiver, et avait mis l'avion en piqué.

Les avions doivent subir une modification du logiciel MCAS. D'autres logiciels doivent aussi être changés et certains câbles repositionnés.

Pour régler le problème des deux sondes, Boeing va en mettre au point une troisième, numérique, qui sera installée sur les avions à partir de 2022. Dans l'attente, un entraînement spécifique des pilotes pour repérer et gérer des informations contradictoires des deux sondes est mis en place, selon M. Ky.

La compagnie brésilienne low cost Gol a été la première dans le monde à faire revoler l'avion star de Boeing, le 9 décembre entre Sao Paulo et Porto Alegre.

Aux Etats-Unis, le 737 MAX a repris du service le 29 décembre sous les couleurs d'American Airlines.

Depuis l'autorisation de retour en vol, Boeing a livré 27 737 MAX (tous en décembre), dont 10 à American Airlines.

Depuis son entrée en service, 67 exemplaires de l'appareil ont été livrés à des clients européens, dont 19 Norwegian Air Shuttle et 12 à Turkish Airlines.

Un total de 723 appareils ont été commandés par des clients européens, dont 210 restant à livrer à Ryanair, 92 à Norwegian Air Shuttle et 63 à Turkish Airlines. Quatorze compagnies et loueurs du Vieux Continent ont commandé des 737 MAX, mais aucun français.

Près de 450 appareils produits et qui devaient être livrés quand l'avion a été interdit de vol, sont stockés sur les parkings de Boeing et doivent être révisés de fond en comble avant que les clients ne les reçoivent.

Boeing anticipe donc une remontée très progressive de la production, tablant sur un production de 31 appareils par mois début 2022.