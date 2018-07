Le b.a.-ba des plastiques

Résistants, souples, légers ou modelables à souhait: l'extrême variété des propriétés des plastiques les rend omniprésents. Quelques explications sur ces matériaux que l'on utilise au quotidien, souvent sans savoir de quoi et comment ils sont faits.

La production classique de plastique commence par une distillation dans une raffinerie de pétrole ou de gaz naturel, où ces hydrocarbures sont "fractionnés" pour produire du naphta, un mélange de carbone et d'hydrogène qui va servir d'ingrédient de base, ainsi que de l'éthane.

Le naphta et l'éthane sont ensuite transformés dans des vapocraqueurs pour obtenir de l'éthylène, du propylène et du styrène.

Une fois liées entre elles, ces molécules donnent naissance aux polymères, le terme scientifique désignant les plastiques.

Les polymères sont répartis en deux grandes familles: les thermoplastiques (80% de la consommation mondiale), qui fondent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent quand ils sont refroidis; et les thermodurcissables, qui ne ramollissent plus après avoir été moulés.

- Course à la légèreté -

Cinq polymères représentent 71% de la consommation mondiale des plastiques: le polyéthylène, que l'on retrouve surtout dans les emballages comme les sachets jetables; le polypropylène (pare-chocs et tableaux de bord automobiles, emballages de beurre, pailles à boire); le polystyrène (emballages, panneaux d'isolation, pots de yaourt); le polychlorure de vinyle ou PVC (fenêtres, tuyaux de canalisation, sols et revêtements muraux); et le polyéthylène téréphtalate ou PET (bouteilles).

Divers additifs chimiques peuvent être utilisés: des pigments pour la couleur, des antioxydants ou des stabilisateurs pour améliorer leur résistance à l'oxygène, à la chaleur ou aux UV, des retardateurs de flamme pour les rendre ignifuges, des plastifiants pour les rendre plus souples...

"Il y a beaucoup d'innovations dans le secteur", notamment dans les plastiques biosourcés ou biodégradables pour répondre aux défis environnementaux croissants, déclare à l'AFP Christophe Cabarry, fondateur et PDG de SpecialChem, plateforme en ligne connectant vendeurs et acheteurs industriels internationaux dans la chimie de spécialités.

Mais la recherche-développement est intense aussi dans les plastiques conventionnels, auxquels de nouvelles propriétés sont ajoutées pour maximiser leurs performances.

"Le besoin d'allègement dans les moyens de transport comme l'automobile est un facteur d'innovation massif", souligne M. Cabarry, citant aussi le cas des bouteilles en plastique, dont le poids à vide est réduit chaque année de quelques grammes supplémentaires.

Sur les trois dernières années, la croissance de la demande mondiale de plastiques a été portée notamment par les secteurs de l'automobile et des équipements électriques et électroniques, selon PlasticsEurope.