Le Bel 20 et ses voisins entament la semaine avec optimisme

(Belga) Après avoir gagné 3,92 % la première semaine de 2023, l'indice Bel 20 entamait la nouvelle semaine avec optimisme à l'instar de ses voisins européens, progressant de 0,2 % à 3 855 points, lundi vers 11 heures.

Quatorze de ses éléments étaient en hausse, UCB (79,86) en tête avec un bond de 4,6 % après des prévisions annoncées dans la fourchette haute. Solvay (103,30) et Galapagos (41,82) s'appréciaient de 0,7 et 0,4 % à l'inverse d'arGEN-X (345,40) qui chutait de 3,5 %, en tête des baisses devant AB InBev (56,22), négative de 2,1 %. KBC (63,54) et Ageas (42,33) valaient 0,8 et 0,6 % de plus que vendredi, Sofina (218,20) s'appréciant de 1,3 %, Aperam (32,75) et Umicore (36,44) de 1,6 et 2,8 %. Colruyt (23,27) était positive de 0,8 %, D'Ieteren (184,50) et Elia (140,20) de 0,6 %. Unifiedpost (5,01) et Melexis (90,30) bondissaient par ailleurs de 11,3 et 4,3 %, Recticel (17,80) et Jensen (28,50) gagnant 2,2 % alors qu'Econocom (2,96) reperdait 3,6 %. Biosenic (0,095) chutait enfin de 9,5 % contrairement à Oxurion (0,0314) et DMS Imaging (0,0474) qui rebondissaient de 16,3 et 12,3 % en compagnie de Mithra (3,595) et MDxHealth (0,643), en hausse de 4,8 et 2,4 %. L'euro s'inscrivait à 1,0675 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0595 vendredi dernier vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 56 380 euros, en recul de 85 euros. (Belga)