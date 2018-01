Le Canada limite la pêche au crabe pour sauver les baleines noires

La pêche au crabe dans le Golfe Saint-Laurent va être sérieusement encadrée pour protéger les baleines noires, également appelée baleine franche, espèce menacée et décimée par le trafic maritime et les équipements de pêche, a annoncé mardi le gouvernement canadien.

La réduction de la quantité de cordage autorisée sur l'eau, un marquage plus précis des bouées et cordages, ou la déclaration obligatoire de la perte de tout équipement de pêche sont les principales mesures prises pour réduire la mortalité des baleines noires tout en responsabilisant les pêcheurs.

Ces mesures "contribueront à réduire l'enchevêtrement" des baleines noires dans les filets, cordages et casiers de pêche et à "mieux comprendre les interactions entre les baleines et les engins de pêche", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Depuis juin, douze baleines noires sont mortes dans le Golfe du Saint-Laurent (est), qui abrite près du quart des 458 derniers représentants de ce cétacé, parmi "les plus menacés au monde", avait souligné en octobre le rapport du Réseau canadien pour la santé de la faune.

L'activité humaine est la principale cause de mortalité de cette espèce menacée, avait indiqué les scientifiques à l'issue des autopsies réalisées sur les carcasses échouées.

Le gouvernement canadien devrait dévoiler de nouvelles mesures "très agressives" pour protéger les cétacés au moment où la saison de pêche au crabe des neiges s'ouvrira au début du printemps, a averti Dominique Leblanc, ministre des Pêches lors d'une conférence de presse.

Les autorités avaient mis en place l'an dernier une limite de vitesse à 10 noeuds marins pour les chalutiers dans le Golfe du Saint-Laurent afin de réduire leur impact sur le milieu naturel des baleines. Des centaines de violations à ces limitations ont été constatées, selon les médias locaux.