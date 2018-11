Le Canada, nouvel eldorado des Belges? Plus de 1.000 travailleurs sont partis tenter leur chance outre-Atlantique l'année passée

Le Canada recrute. Le pays veut accueillir de nouveaux résidents, et il cherche différents profils, notamment en Belgique.

Seriez-vous prêts à troquer votre sirop de Liège, pour le sirop d'érable ? Si "oui", vous êtes prêt, pour votre expatriation au Canada. Un salon se tient aujourd'hui à Bruxelles, à 9 heures. Plus de 1.600 postes sont à pourvoir, dans des domaines aussi variés, que l'enseignement, l'hôtellerie-restauration et la mécanique.

Seules les personnes invitées, peuvent participer aux échanges, dans un endroit, tenu secret. Pour vous inscrire, un site : www.destination-canada-forum-emploi.ca

Catherine, 29 ans, a passé la cap : elle partira avec son mari et sa fille au mois d'août. Notre journaliste Céline Praile l'a contactée. "On avait vraiment besoin et envie de changer de vie. On s'est dit que c'était le bon moment pour nous, donc on voulait expérimenter quelque chose de nouveau", a-t-elle confié.

Et si leur choix s'est porté sur le Canada, c'est notamment grâce aux opportunités professionnelles qui s'y présentent. "Mon mari et moi n'avons pas eu de problème pour trouver du boulot".

Plus de 1.000 Belges se sont installés, l'année dernière, avec un visa permanent au Canada. 750 d'entre eux ont moins de 30 ans. Les francophones sont particulièrement recherchés.