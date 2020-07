Le CD&V pour un congé parental élargi aux parents d'enfants de plus de 12 ans

(Belga) Alors que la forte augmentation du nombre d'infections au coronavirus menace la prochaine année scolaire, le CD&V a présenté un projet de loi afin que les parents d'élèves de l'enseignement secondaire puissent également demander un congé parental, peut-on lire vendredi dans les colonnes du Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

La députée fédérale du CD&V Nahima Lanjri a préparé un projet de loi afin de permettre aux parents de prendre un congé parental jusqu'à ce que leurs enfants aient 18 ans, au lieu de 12 actuellement. "Indépendamment de l'actualité sur le Covid-19, nous pensons que les parents devraient pouvoir décider eux-mêmes du moment où il est préférable pour eux de passer plus de temps avec leurs enfants. Dans certains cas, une partie de ce congé parental peut être plus utile aux adolescents qu'aux petits enfants". Elle espère également que la proposition donnera aux parents d'élèves du secondaire plus de répit, alors que le nombre d'infections au coronavirus risque de perturber la nouvelle année scolaire. Mme Lanjri dit par ailleurs avoir conscience que de nombreux parents ont peut-être déjà épuisé leur congé parental. "C'est pourquoi je propose également un projet de loi visant à modifier la réglementation sur le crédit-temps. Vous pouvez désormais en faire la demande avec le motif de vous occuper de vos enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais là aussi, je demande que la limite d'âge soit portée à 18 ans". La ligue des Familles néerlandophone (Gezinsbond) se félicite de ce projet de loi. "De nombreuses familles - surtout avec des enfants en secondaire - se demandent déjà comment elles devront s'organiser". (Belga)