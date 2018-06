Le CELABOR fait l'acquisition d'un outil pour préserver les aliments plus longtemps

(Belga) Le Centre de Recherche Agréé Wallon au service du développement économique de la Wallonie (CELABOR) a fait l'acquisition d'une technologie innovante permettant la conservation des produits alimentaires via la technologie Hautes Pressions. La durée de vie des aliments se voit ainsi augmentée de deux à dix fois. Une initiative, combinant plusieurs services au profit des entreprises wallonnes, unique en Europe.

HiFoodTech, nouvelle filiale de CELABOR, a fait l'acquisition d'une technologie permettant d'augmenter considérablement la durée de conservation des produits alimentaires. Ce centre d'expertise scientifique installé à Herve, spécialisé entre autres, dans le domaine de l'agro-alimentaire a acquis, paramétré et maitrisé la première plateforme industrielle technologique belge disposant de l'ensemble des capacités nécessaires pour le développement et le traitement d'aliments par la technologie Hautes Pressions. Cette machine de 50 tonnes et d'un million d'euros financée sur fonds propres se trouve à Waremme dans les locaux de Jean Gielen, une entreprise de travail adapté. Cette technique remplace non seulement la pasteurisation classique mais aussi les conséquences inhérentes à ce procédé. "Cette technique va permettre d'augmenter la vie des aliments de 2 à 10 fois sans avoir recours à des conservateurs et des procédés de pasteurisations thermiques. Les retombées économiques ne sont pas négligeables pour les entreprises mais aussi pour la Wallonie. D'une part, cela va permettre une augmentation substantielle des exportations et l'acquisition de nouveaux marchés ; l'occasion d'être plus compétitif sur le marché de l'agro-alimentaire. D'autre part, le gaspillage alimentaire se verra diminué grâce à une conservation plus longue. Une aubaine tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Et enfin ce procédé permettra de préserver la qualité des aliments. Les goûts, les valeurs nutritionnelles et la fraîcheur sont préservés, sans ajouts quelconques", a souligné Yves Houet, directeur général du CELABOR. (Belga)