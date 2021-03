Le centre de Namur paralysé par une manifestation des secteurs horeca et événementiel

(Belga) Le centre de Namur était paralysé jeudi matin par une manifestation du secteur horeca. Les accès via le pont de Jambes et Salzinnes notamment étaient bloqués. Plus de 500 personnes étaient présentes vers 09H30 et des participants continuaient d'affluer.

La manifestation a débuté peu avant 09h00 jeudi. Un camion a été installé juste devant le Parlement wallon avec des DJ qui donnaient le tempo. Fumigènes et pétards ont été actionnés. A 10h00, les brasseurs ont déversé dans la Sambre des fûts de bière périmés. A cause des mesures sanitaires, les stocks de bières se sont accumulés, la vie sociale étant limitée et les cafés portes closes. D'autres actions symboliques sont annoncées. La manifestation était toujours en cours à 10H30, bloquant toujours les ponts et certaines entrées du centre-ville à l'exception du pont des Ardennes, a constaté l'agence Belga. (Belga)