Le CEO d'Eurowings rassure les patrons belges par le biais d'une lettre

(Belga) Thorsten Dirks, le CEO d'Eurowings, a réagi à la carte blanche publiée la semaine dernière par une cinquantaine de patrons belges. Ils y plaidaient pour que Brussels Airlines "reste une compagnie aérienne forte ancrée à Bruxelles, qui réponde aux besoins des différents segments du marché". "Le groupe Lufthansa adhère totalement à ce point de vue", écrit à son tour l'homme fort d'Eurowings.

"Nous sommes convaincus que la Belgique est l'un des marchés les plus importants du secteur aérien en Europe. Elle mérite un large réseau de destinations européennes et intercontinentales, et une compagnie nationale forte avec une enseigne locale. Le groupe Lufthansa a pour objectif clair d'augmenter ses investissements dans la société, principalement dans les avions et pour élargir le réseau." Thorsten Dirks a déjà tenté de rassurer les syndicats et employés de Brussels Airlines, après un week-end teinté d'inquiétude quant à l'avenir de la compagnie belge au sein d'Eurowings, la filiale à bas prix de l'Allemande Lufthansa, qui détient Brussels Airlines depuis le début de l'année passée. (Belga)