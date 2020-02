Le CEO de la société de transport Lineas remporte le European Railway Award

(Belga) Le patron de la société de transport Lineas, Geert Pauwels, a reçu mardi soir à Bruxelles le European Railway Award, prix ferroviaire le plus important en Europe. C'est la première fois que la récompense est décernée au CEO d'une entreprise de fret ferroviaire.

Geert Pauwels a été primé pour sa contribution au secteur ferroviaire au cours des dix dernières années. Il a dirigé la filiale B Logistics de la SNCB, alors déficitaire, dans le cadre d'une opération de privatisation. Sous le nom de Lineas, celle-ci est ensuite devenue le "plus grand opérateur privé de fret ferroviaire en Europe". L'entreprise emploie à ce jour plus de 2.100 travailleurs et compte une flotte de 250 locomotives et 7.000 wagons. "Geert Pauwels a été le premier à avoir démontré l'impact positif du rail, non seulement comme solution de transport mais aussi comme réponse à des problèmes sociétaux tels que le changement climatique et les embouteillages", ont souligné les organisateurs. Le lauréat a profité de cette tribune pour plaider pour un transfert du transport routier vers le transport ferroviaire. "Nous avons 10 ans pour opérer un changement radical en faveur d'un transport durable et pour que nos objectifs climatiques restent réalisables", a-t-il soutenu. "J'espère que d'ici 2030, le rail sera devenu la colonne vertébrale du système de transport européen." Le European Railway Award, qui en est à sa 13e édition, est une initiative de la Communauté européenne du rail (CER) et de l'Union des industries ferroviaires européennes (Unife). (Belga)