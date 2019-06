Le commandant du second bateau présenté au tribunal

(Belga) Le commandant du bateau de croisière impliqué dans une collision mortelle avec une embarcation transportant des touristes sud-coréens mercredi soir sur le Danube, était présenté samedi à un tribunal de Budapest à l'issue de sa garde à vue, a-t-on appris de source judiciaire.

Un porte-parole du parquet de Budapest a indiqué à l'AFP que l'audition avait débuté dans la matinée dans le cadre de l'enquête ouverte pour "négligence criminelle sur une voie navigable publique". A l'issue de cette présentation, le capitaine peut être remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Cet Ukrainien de 64 ans avait été placé en garde à vue jeudi soir, vingt-quatre heures après le drame. Son avocat l'avait présenté vendredi comme un professionnel aguerri qui avait observé "toutes les règles" et n'avait commis aucune infraction. Les enquêteurs cherchent à comprendre les circonstances dans lesquelles le navire de croisière de 135 mètres, baptisé le "Sigyn", a percuté l'embarcation de 26 mètres dans laquelle se trouvaient 33 passagers sud-coréens et deux membres hongrois d'équipage. Ce bateau qui effectuait une excursion fluviale sur le Danube au coeur de Budapest a chaviré et coulé en quelques secondes mercredi soir, dans un drame qui a fait sept morts et 21 disparus. La recherche des disparus, pour laquelle d'importants moyens ont été déployés, est contrariée et rendue très dangereuse par le fort débit du fleuve gonflé par les pluies, qui complique l'accès à l'épave. Le renflouage du navire, où pourraient se trouver les victimes manquantes, relèvera d'une "longue mission", avait prévenu vendredi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto, les experts estimant à plusieurs jours le délai nécessaire pour intervenir sur l'épave. Selon les médias hongrois, aucune plongée n'a pu avoir lieu samedi, les sauveteurs examinant les moyens de contenir le courant autour de l'épave. Celle-ci est immergée près du pont Marguerite de la capitale, sur lequel une rangée de drapeaux noirs a été déployée en signe de deuil, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les recherches se poursuivent aussi sur tout le tracé aval du fleuve, jusqu'en Serbie et Roumanie, alors que trois des sept cadavres ont été repêchés à plusieurs kilomètres au sud de Budapest. (Belga)