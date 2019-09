Le congé de paternité des indépendants a déjà séduit 2.000 papas

(Belga) Près de 2.000 jeunes pères indépendants ont demandé à pouvoir bénéficier du congé de paternité rémunéré auquel ils ont droit depuis le mois de mai, écrivent mardi les journaux Sudpresse. Un millier a déjà pu en bénéficier.

Depuis le 1er mai 2019, les indépendants ont droit à un congé de paternité facultatif d'une durée de dix jours, à prendre dans les quatre mois qui suivent la naissance de leur enfant. Ce congé est aussi ouvert au co-parent, deuxième parent dans un couple homosexuel. Depuis le 1er mai, près de 2.000 papas et futurs papas indépendants ont déjà introduit une demande afin de bénéficier de cette mesure qui leur permet de "mieux concilier vie de famille et impératifs professionnels lors de la naissance de leur enfant", explique le ministre fédéral des Indépendants Denis Ducarme (MR). Il a porté au conseil des ministres de vendredi un projet d'arrêté royal visant à préciser les conditions d'accès et la procédure de paiement de ce congé. (Belga)