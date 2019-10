Le conseil d'administration de Finanpart suspendu à cause d'un "blocage"

(Belga) Une interruption de séance est intervenue peu après 19h30 jeudi au conseil d'administration de Finanpart, structure intermédiaire entre Enodia et Nethys, a indiqué à Belga Fabian Culot, administrateur MR. Alors que le CA doit proposer trois noms pour siéger au sein du nouveau conseil d'administration de Nethys, et qu'une "large concertation a déjà eu lieu à ce sujet", Ecolo a souhaité s'abstenir, précise-t-il, car le parti "n'exclut pas de proposer un quatrième nom ultérieurement".

"S'ils n'assument pas, il n'y aura pas de nouveau CA demain. Nous attendons donc un déblocage", souligne Fabian Culot. En effet, PS et MR ne voient pas "pourquoi ils devraient soutenir" ces noms alors qu'Ecolo s'abstient. "Nous souhaitons que les nouveaux administrateurs aient un soutien le plus large possible." Le CA de Finanpart se déroulait jeudi soir à Liège, dans la foulée du CA d'Enodia (ex-Publifin), maison-mère de Nethys. Lors du conseil d'administration d'Enodia, Muriel Targnion (PS) a annoncé qu'elle démissionnerait de la présidence d'Enodia au prochain CA, prévu le 14 novembre.