Le conseiller juridique de Boeing sur le 737 MAX va quitter ses fonctions

J. Michael Luttig, 65 ans, qui s'occupe depuis le 1er mai des questions juridiques relatives aux crashs des vols de Lion Air et d'Ethiopian Arlines, a fait savoir au conseil d'administration de l'entreprise qu'il avait l'intention de partir. Avant d'endosser le rôle de conseiller spécial, Luttig avait été le directeur juridique ("general counsel") de Boeing. Brett Gerry, nommé lui-même directeur juridique en mai, va récupérer les attributions de M. Luttig, a indiqué un porte-parole du groupe. Boeing traverse la pire crise de son histoire, son avion vedette étant cloué au sol depuis mars après les deux catastrophes qui ont coûté la vie à 346 personnes. Lundi, le patron de Boeing Dennis Muilenburg a été contraint de démissionner et sera remplacé, en janvier, par David Calhoun, membre de longue date du conseil d'administration. D'autres hauts responsables de Boeing dans les secteurs de la communication et des vols commerciaux ont également quitté l'entreprise ces derniers mois. M. Luttig avait rejoint l'avionneur américain après avoir servi pendant 15 ans au sein des cours d'appel fédérales des Etats-Unis. Il a également travaillé à la Maison Blanche sous la présidence de Ronald Reagan.