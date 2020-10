Le cours du Bitcoin grimpe en flèche depuis qu’il va être accepté par PayPal

"Depuis hier, le géant du paiement en ligne PayPal a annoncé qu’il allait accepter le Bitcoin et par la suite d'autres crypto-monnaies comme méthodes de paiement. Cette annonce fait grand bruit car elle démocratise encore un peu plus l'univers crypto auprès du grand public et va notamment permettre d'acheter et vendre des produits et services en crypto-monnaies. Le fait de passer par PayPal, qui est le leader sur le marché du paiement en ligne, est donc un gage de sécurité et de flexibilité. En effet, tous commerçants qui acceptent déjà PayPal pourront accepter d'être payé en euro ou en crypto directement depuis la même plateforme", nous a écrit ce matin Kevin Klich, un passionné de crypto-monnaies qui anime la chaine Youtube spécialisée « Monsieur-TK ».

PayPal est un service de paiement sécurisé en ligne présent dans le monde entier. Sur la plupart des sites internet d’achats en ligne, vous pouvez payer soit avec votre carte (toujours de crédit, parfois de débit), mais aussi la plupart du temps via ce service. Il fonctionne comme un intermédiaire de paiement auquel vous liez votre compte bancaire ou votre carte de crédit. Vous payez avec un simple mot de passe et vous être débités ensuite. Le système est le plus utilisé dans le monde, avec pas moins de 346 millions d’utilisateurs et 26 millions de commerces.

Le Bitcoin est la crypto-monnaie décentralisée la plus importante, avec une capitalisation de 130 milliards de dollars au 1er janvier 2020. Il s’agit d’une monnaie virtuelle basée sur un système dit de blockchain, ou chaîne de blocs en français. Utilisée jusqu'ici plus comme valeur refuge que pour des paiements, elle pourra désormais servir de véritable monnaie d'échange.

"Nous avons franchi le Rubicon"

Car jusqu’ici, peu de vendeurs en ligne grand public acceptaient les crypto-monnaies. C’est pour cela que l’annonce de PayPal est une révolution. Courant 2021, tous les utilisateurs de PayPal pourront payer en Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin, les faisant dès lors entrer plus que jamais dans l’économie réelle.

Le cours du Bitcoin a gagné 6,5% (12780$), Ethereum +3,7% (382$), Bitcoin Cash +7% (258$) et Litecoin +9% (52,2$). PayPal, côté en bourse, gagnait de son côté 2,3% à 206,7$ à Wall Street.

Pour le célèbre patron d’un organisme financier actif dans les crypto-monnaies et luttant activement pour les faire mieux reconnaitre par les grandes institutions, cette annonce est tout simplement "la nouvelle la plus importante de l’année. Toutes les banques vont maintenant se lancer dans la course pour fournir des services de crypto-monnaie. Nous avons franchi le Rubicon", a déclaré Mike Novogratz sur Twitter.

Articles du jour

Sophie Wilmès, atteinte du coronavirus, est aux soins intensifs

COVID 19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 22 octobre ?