Le cours du bitcoin sous les 50.000 dollars pour la première fois depuis début mars

Le cours du bitcoin est repassé vendredi sous les 50.000 dollars, une première depuis le 8 mars. La cryptomonnaie est même tombée jusqu'à 48.000 dollars sur la plateforme d'échange avant de se rétablir quelque peu mais de rester sous la barre des 50.000 dollars.



Le cours est plus chahuté ces derniers jours à la suite des annonces d'une politique plus sévère autour des cryptomonnaies prônée par les États-Unis afin de lutter contre le blanchiment. Le président américain Joe Biden a également annoncé qu'il entendait taxer plus lourdement les plus riches. Le bitcoin avait atteint son plus haut historique mi-avril en frôlant les 65.000 dollars. Malgré la volatilité de ces derniers jours, le cours de la monnaie virtuelle est toujours 70% plus élevé que fin 2020. En cinq ans, le bitcoin a gonflé sa valeur de 10.000%. D'autres cryptomonnaies comme Ether, Binance ou XRP deviennent aussi plus populaires.