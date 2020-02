Le F-35 compte des centaines de manquements, rien d'alarmant, selon la Défense

(Belga) Le F-35, l'avion de combat qui doit succéder au F16 au sein de l'armée belge, compte encore des centaines de manquements dont 13 jugés critiques, selon le dernier rapport des tests opérationnels et des évaluations menées par le ministère américain de la Défense. Le rapport est évoqué samedi dans De Standaard.

Ces problèmes concernent notamment la cybersécurité et les logiciels. L'installation d'un nouvel ensemble de logiciels a entraîné des conséquences imprévues sur d'autres aspects. Certains défauts concernent aussi l'armement et notamment le canon 25mm. Le colonel Harry Van Pee, en charge du programme de remplacement des F16, ne se fait toutefois pas beaucoup de soucis. "Nos F-16 ont en ce moment encore toujours plus de 1.000 manquements. Pour un appareil complexe comme le nouveau F35, 800, ça va encore. Et puis, c'est bien que de nouvelles choses soient continuellement recherchées et trouvées", a-t-il commenté au De Standaard. (Belga)