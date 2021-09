Le fils d'un baron du cartel de Cali va poursuivre Netflix en justice

(Belga) Le fils d'un ex-baron de la drogue du célèbre cartel de Cali, en Colombie, va poursuivre en justice la plateforme de streaming Netflix, coupable selon lui d'avoir donné une vision "irréaliste" de sa famille dans une nouvelle série sur les narco-trafiquants colombiens.

William Rodriguez, fils du "capo" Miguel Droguez Orejuela, a déclaré jeudi sur une radio locale qu'il va lancer "toutes les procédures judiciaires nécessaires" pour que la série, produite par la TV colombienne Caracol Television, soit suspendue. Selon M. Rodriguez, les 60 épisodes de la série "El Cartel de la Sapos, El origen" seraient d'un "irréalisme total" et s'inspireraient de l'histoire du fameux clan Rodriguez Orejuela, deux puissants parrains aujourd'hui emprisonnés aux Etats Unis, et un moment rivaux du défunt Pablo Escobar. Cette production, diffusée depuis début juillet par la célèbre plateforme de streaming mais qui ne sera pas retransmise en Colombie, raconte l'histoire des Villegas (un nom imaginaire), ou l'itinéraire de "deux modestes frères de Cali" pour "devenir des barons de la drogue". Netflix assure qu'il s'agit d'une "oeuvre de fiction", et que les faits sont "le fruit de l'imagination des scénaristes". Sur son site internet, Caracol Televisión Internacional explique en revanche que la série est "basée sur des faits réels" concernant "les chefs du redoutable cartel de Cali". Pour Rodriguez fils, pas de doute, la production a "violé son intimité familiale", et le principal protagoniste de la série, Wilmer, présente d'évidentes similitudes avec sa vie. Netflix a "commercialisé mon nom", a-t-il accusé, estimant par ailleurs que la production a "plagié une grande partie" de l'un de ses livres sur la famille Rodriguez Orejuela. "L'histoire a été plagiée, mon livre a été plagié", a-t-il assuré, dénonçant les profits générés ainsi sur son nom par la plateforme de diffusion, dont on ignore si elle a co-produit la série. Le plaignant indique demander réparation "pour tous les dommages et préjudices moraux" causés par "les inventions de ce dessin animé". Dans le sillage du célèbre "Narcos", contant la vie de Pablo Escobar et sa rivalité avec le cartel de Cali dirigé par les frères Rodriguez Orejuela, Netflix diffuse cette nouvelle série sur le thème des barons de la drogue colombiens dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis et en Espagne. Démantelé au milieu des années 1990, le Cartel de Cali a été considéré par les États-Unis comme la plus grande organisation de trafic de drogue au monde après la chute de Pablo Escobar, chef du Cartel de Medellín et ennemi acharné des Rodriguez Orejuelas. Gilberto (82 ans) et Miguel (78 ans) ont été capturés en 1995 et extradés une décennie plus tard aux États-Unis, où ils purgent une peine de 30 ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. (Belga)