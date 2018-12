Le FMI approuve le versement d'une tranche de 7,6 mds de dollars à l'Argentine

(Belga) Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mercredi le versement d'une tranche de 7,6 milliards de dollars à l'Argentine dans le cadre du programme de redressement de l'économie du pays, a annoncé l'institution.

Il s'agit du troisième versement cette année, pour un total de 28,09 milliards de dollars. "Il existe de premiers indices selon lesquels le programme économique redéfini, qui comprend un nouveau cadre de politique monétaire, est en train de produire des résultats", selon un communiqué du FMI, qui souligne la stabilisation du peso argentin et s'attend à un ralentissement de l'inflation, attendue à plus de 40% pour 2018. "Cependant, l'économie argentine est toujours en train de se contracter et continue d'être vulnérable aux variations liées à la confiance des marchés", ajoute le Fonds. Submergé par deux crises monétaires en 2018 qui ont fait perdre 50% de sa valeur à sa monnaie, l'Argentine avait appelé le FMI à la rescousse, pour obtenir un prêt de 57 milliards de dollars. Selon le FMI, l'économie argentine devrait connaître une croissance de 2,6% en 2018 et de 1,6% en 2019. La directrice générale du Fonds Christine Lagarde avait elle-même salué l'amélioration de la situation financière de l'Argentine en marge du G20 début décembre. Mardi, l'Institut national de statistiques a annoncé l'entrée en récession de l'économie argentine, après deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Au troisième trimestre 2018, il a connu une chute de 3,5% en glissement annuel. (Belga)