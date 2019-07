Le FMI débloque une dernière tranche de prêt de 2 milliards de dollars pour l'Egypte

(Belga) Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi le déblocage d'une nouvelle et dernière tranche de prêt de quelque deux milliards de dollars en faveur de l'Egypte, estimant que le pays avait atteint "ses principaux objectifs" dans le cadre du programme de réformes économiques.

Au total, l'institution a procédé au paiement d'environ 11,9 milliards de dollars depuis novembre 2016, lorsque les autorités égyptiennes avaient obtenu un plan de soutien de quelque 12 milliards de dollars de la part de l'institution de Washington, a précisé le FMI dans un communiqué, à l'issue d'un nouvel examen. "L'Egypte a mené à bien l'accord de trois ans au titre du mécanisme élargi de crédit et a atteint ses principaux objectifs", a commenté David Lipton, le directeur général par intérim du FMI cité dans le communiqué. Il relève que la situation macroéconomique s'est "nettement améliorée depuis 2016, grâce à la forte appropriation par les autorités de leur programme de réformes et à la mise en œuvre d'actions décisives". Selon lui, ces réformes "cruciales" ont permis de corriger d'importants déséquilibres externes et internes tout en parvenant à une reprise de la croissance et de l'emploi. Enfin, la dette publique a été placée "sur une trajectoire clairement en baisse", note-t-il. Il rappelle que l'objectif à moyen terme est de ramener l'inflation à un chiffre. "L'inflation sous-jacente semble être bien maîtrisée, mais la Banque centrale devrait rester prudente jusqu'à ce que la désinflation soit fermement ancrée", préconise-t-il toutefois. Le dirigeant du FMI observe enfin que les perspectives favorables "offrent un moment opportun pour faire avancer les réformes structurelles afin de soutenir une croissance plus inclusive fondée sur le secteur privé et la création d'emplois". (Belga)