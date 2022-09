Le fondateur de la marque Patagonia fait don de son entreprise pour "défendre la planète"

(Belga) Le fondateur de la marque de vêtements de plein air Patagonia, connue pour ses prises de position en faveur de l'environnement, veut faire encore plus pour la planète et a décidé, à 83 ans, de simplement faire don de son entreprise.

Yvon Chouinard aurait pu vendre la marque, valorisée trois milliards de dollars selon le New York Times, ou la faire entrer en Bourse. En accord avec sa femme et ses deux enfants, il a plutôt décidé de transférer 100% de leurs parts dans l'entreprise à un trust chargé de s'assurer que ses valeurs sont respectées, et à une association de lutte contre la crise environnementale et la protection de la nature, à qui seront reversés les profits. "La Terre est maintenant notre seul actionnaire", écrit-il dans une lettre postée sur le site de Patagonia. "Je n'ai jamais voulu être un homme d'affaires. J'ai commencé comme artisan, en fabriquant du matériel d'escalade pour mes amis et moi-même avant de passer aux vêtements", y rappelle-t-il. Fondé il y a près de cinquante ans, Patagonia s'est rapidement engagé en faveur de la protection de la nature, en choisissant scrupuleusement ses matières premières ou en donnant 1% de ses ventes chaque année à des ONG environnementales. Mais ce n'était pas suffisant, a jugé son fondateur. "Une option était de vendre Patagonia et de donner tout l'argent. Mais nous ne pouvions pas être sûrs qu'un nouveau propriétaire maintiendrait nos valeurs ou garderait l'ensemble de nos employés". Et faire entrer Patagonia en Bourse aurait été "un désastre": "Même les entreprises cotées avec de bonnes intentions sont soumises à trop de pression pour créer des gains à court terme au détriment de la vitalité et de la responsabilité à long terme". La famille de M. Chouinard continuera à "guider" le travail du trust et de l'association. (Belga)