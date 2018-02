Le footballeur pro Gregory van der Wiel investit dans l'hyperloop

(Belga) La société néerlandaise Hardt a décroché un nouvel investissement de près d'1,3 million d'euros qui lui permettra de continuer à travailler à la mise en place d'une installation d'essai d'un système hyperloop, un projet de train futuriste à très grande vitesse. Cette installation doit être construite dans la province de Flevoland, au nord des Pays-Bas.

Basée à Delft, Hardt est une entreprise issue d'un groupe d'étudiants qui a gagné une compétition mondiale organisée par le milliardaire Elon Musk. Le concept Hyperloop (littéralement "super boucle") a été lancé en 2013 par le patron du fabricant de voitures électriques Tesla et de l'entreprise d'exploration spatiale SpaceX, pour transporter des passagers à très grande vitesse (jusqu'à 1.200 km/h) dans des capsules circulant dans un tube à basse pression. D'après ses inventeurs, il pourrait un jour concurrencer le transport aérien. Le nouvel investissement d'1,3 million d'euros a été consenti notamment par le fondateur de la société informatique Exact, Paul van Keep, et le footballeur professionnel et ancien international néerlandais Gregory van der Wiel (Ajax, PSG, ...). L'entreprise de construction BAM et les chemins de fer néerlandais (NS) ont déjà précédemment investi dans Hardt. (Belga)