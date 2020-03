Le géant des spiritueux Diageo va aider à fabriquer du gel hydroalcoolique

(Belga) Le fabricant britannique de spiritueux Diageo a annoncé lundi qu'il allait fournir deux millions de litres d'alcool afin de fabriquer du gel antibactérien et de combattre la pénurie de ce produit en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce poids lourd mondial, propriétaire de la vodka Smirnoff, du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness, explique dans un communiqué que cet alcool ira à des industriels partenaires et permettra de contribuer à la fabrication de huit millions de bouteilles de 250 ml de gel hydroalcoolique, afin d'aider en priorité les professionnels de santé. Diageo précise que cette mesure concerne de nombreux pays dont le Royaume-Uni, l'Italie, les Etats-Unis, le Brésil ou encore le Kenya. Le type d'alcool que fournira par le groupe sert traditionnellement à fabriquer du gin et de la vodka. "Les travailleurs du secteur de la santé sont en première ligne pour combattre cette pandémie et nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour aider à les protéger", souligne Ivan Menezes, directeur général de Diageo. "C'est la manière la plus rapide et la plus efficace pour nous de répondre à la demande en hausse pour les gels antibactériens dans le monde", selon lui. Le grand concurrent de Diageo, le français Pernord Ricard, s'était déjà engagé la semaine dernière à réorienter une partie de sa production vers le gel hydroalcoolique. (Belga)