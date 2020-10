Le gouvernement flamand soutient l'aéroport d'Ostende avec une enveloppe de 366.000 €

(Belga) En ces temps difficiles, le gouvernement flamand a décidé de soutenir l'aéroport d'Ostende à l'aide d'une subvention ponctuelle, sur proposition de la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld). Une enveloppe de 366.000 euros va ainsi être libérée.

Le secteur de l'aviation souffre gravement des conséquences de la crise sanitaire. "Pendant le lockdown, il n'y avait pratiquement plus de vols passagers depuis l'aéroport d'Ostende. A la levée du confinement, de nombreux vols ont été annulés et cela a eu un impact majeur sur la situation financière de l'aéroport", indique le député flamand et bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld). En apportant cette aide ponctuelle, la Flandre veut donner un coup de pouce au secteur. (Belga)