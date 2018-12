Le gouvernement mexicain annonce la vente de l'avion présidentiel

(Belga) Le gouvernement mexicain a annoncé dimanche la vente de l'avion présidentiel, utilisé pour la dernière fois par le président sortant, Enrique Peña Nieto, pour se rendre au sommet du G20 en Argentine.

"Nous marquons aujourd'hui la première étape de la cession de l'avion Boeing 787-8, plus connu sous le nom de José Maria Morelos y Pavon", a annoncé lors d'une conférence de presse Jorge Mendoza, le directeur de la banque de développement étatique Banobras, qui avait acheté l'appareil. L'avion quittera Mexico lundi pour un aéroport de fret à San Bernardino, en Californie, où il sera préparé pour un acheteur potentiel. "Nous honorons la promesse de campagne d'Andrés Manuel López Obrador de céder l'aéronef", a expliqué M. Mendoza. L'achat de l'avion présidentiel, un Boeing Dreamliner 787-8, par le gouvernement de Felipe Calderón (2006-2012) avait coûté un peu plus de 218 millions de dollars. Baptisé du nom d'un héros de l'indépendance, il a été utilisé par le gouvernement de M. Peña Nieto pendant près de deux ans. M. Lopez Obrador, qui a officiellement pris ses fonctions dimanche, avait annoncé durant sa campagne qu'il n'utiliserait pas l'avion présidentiel, ajoutant que "même [l'ancien président des États-Unis] Barack Obama" n'avait pas son propre avion (ce qui est faux), et qu'en tant que chef de l'État il emprunterait des vols commerciaux. Le secrétaire d'État aux Finances, Carlos Urzua, a par ailleurs annoncé que 60 avions et 70 hélicoptères appartenant au gouvernement seraient également mis en vente prochainement. (Belga)