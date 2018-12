Le gouvernement tient toujours mais le monde économique s'inquiète: "Pensons surtout à l'emploi, à la pénurie de main d'oeuvre"

Le monde économique est particulièrement inquiet de la situation au gouvernement fédéral. De nombreux dossiers doivent être réglés sur le plan économique avant le mois de mai et les élections. Des organisations ont décidé de tirer la sonnette d’alarme. Plusieurs dossiers sont sur la table du gouvernement. Si celui-ci chute, certains de ces dossiers seront gelés. D'autres risquent de tomber dans l'oubli entraînant alors une instabilité économique selon les différentes organisations.

"Le gouvernement devrait pouvoir tenir et gouverner jusqu'aux élections en mai, et régler certains problèmes au niveau de l'économie. Pensons surtout à l'emploi, à la pénurie de main d'oeuvre, aux jobs deals. Ce sont des dossiers qui méritent une attention prioritaire de nous tous", explique Véronique Vanderbruggen, porte-parole de la la Confédération Construction.

Un autre dossier est urgent selon Christine Mattheeuws, la présidente du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI). "On pense entre autres à l'introduction d'une norme énergétique car les prix de l'énergie sont très hauts", indique-t-elle. L’avancée des réformes des pensions inquiète également. Pour Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM, cette situation est un mauvais signal envoyé aux entreprises. "On a besoin d’être rassuré et d’avoir confiance. La crise est toujours génératrice d'inquiétude donc c’est toujours un point défavorable et négatif", précise-t-il.





Charles Michel se rendra lundi à Marrakech



La Commission des relations extérieures de la chambre a approuvé la résolution sur le pacte des migrations. 10 députés ont voté "pour", les 4 députés N-VA ont voté "contre", les 3 députés PS se sont abstenus. Aujourd'hui, c'est au tour de la séance plénière de la Chambre de se prononcer. Fort de ce texte, le Premier ministre, Charles Michel, se rendra lundi à Marrakech, où a lieu la conférence internationale qui marquera l'adoption du Pacte, pour y exprimer le point de vue du parlement, c'est-à-dire le soutien de la Belgique. Opposés au Pacte, les nationalistes flamands n'ont jusqu'à présent pas retiré leur confiance au gouvernement Michel. Ils contestent la constitutionnalité d'une telle résolution, la conduite des relations internationales appartenant au gouvernement et non au parlement. A leurs yeux, le Premier ministre peut aller au Maroc porter la parole du parlement. Mais ils attendent que le chef du gouvernement précise qu'il n'y a pas de consensus au sein de son équipe.