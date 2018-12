Le Grand-Duché de Luxembourg veut instaurer les transports publics gratuits

(Belga) Le Luxembourg pourrait devenir le premier pays européen à instaurer la gratuité des transports publics sur l'ensemble de son territoire.

L'accord de coalition du nouveau gouvernement en place depuis mercredi et dirigé par le libéral Xavier Bettel mentionne que "la gratuité des transports publics sera introduite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg durant le premier trimestre 2020". Cela concerne les trains, bus et le tram qui roule dans la capitale. En 2016, plus de 100 millions de passagers ont utilisé les transports publics dans ce petit pays prospère de 600.000 habitants. Selon le ministère en charge des Transports, le coût d'exploitation des transports publics s'élève à 491 millions d'euros au Luxembourg et les ventes de tickets et d'abonnements rapportent 40 millions d'euros par an. Mais ces ventes génèrent aussi des emplois et le projet gouvernemental suscite déjà l'inquiétude puisque les guichets seraient appelés à fermer. "Tant que ce n'est pas clarifié, on ne peut pas accepter cela", a déclaré Georges Merenz, président du FNCTTFEL-Landesverband, principal syndicat de transports au Grand-Duché. Il souligne aussi que la mesure ne profitera pas aux habitants des zones rurales, et s'interroge sur son application aux travailleurs frontaliers qui empruntent les transports en commun. Le Luxembourg compte 190.000 travailleurs frontaliers, qui vivent pour la moitié en France, et pour un quart en Allemagne ainsi qu'en Belgique. Au Luxembourg, 17% des trajets sont effectués en transports publics, une part similaire à la moyenne européenne, selon Eurostat. (Belga)