Le groupe Mirage Retail lance une offre pour Hema

(Belga) La maison mère de Blokker, Mirage Retail Group, souhaite mettre la main sur la chaîne de magasins néerlandaise Hema. Le patron du groupe, Michiel Witteveen, a indiqué dans l'édition dominicale du Telegraaf qu'il avait fait une offre aux créanciers jeudi dernier. "Nous voulons parvenir à un accord qui permettrait de réduire les dettes", a-t-il expliqué.

Selon le quotidien néerlandais, M. Witteveen aurait l'intention de ramener l'ardoise à 400 voire 500 millions d'euros contre 880 millions actuellement. "L'objectif est que chacun fournisse un effort. Nous serons alors prêts à nous-mêmes mettre de l'argent dans Hema afin d'en refaire une entité saine", commente le responsable. Le groupe Hema connaît certaines difficultés qui n'ont pas disparu avec la crise du coronavirus. Les dettes doivent en effet encore être payées et lundi, plus de 50 millions d'euros doivent ainsi être remboursés faute de quoi le propriétaire, Marcel Boekhoorn, n'aura plus le contrôle de la chaîne de magasins. L'homme d'affaires négocie avec les créanciers. La plupart des dettes ont cependant été rachetées par des fonds spéculatifs qui ne semblent pas prêts à effacer ces dettes sans obtenir une forme de tutelle sur la société. La chaîne Hema compte plus de 750 magasins répartis dans une dizaine de pays, dont la Belgique où elle est présente depuis 1984. Environ 19.000 personnes travaillent pour l'entreprise. (Belga)