Le groupe Willemen en justice contre la commune de Middelkerke dans le dossier du casino

(Belga) L'entreprise de construction Willemen intente une action en justice contre la commune de Middelkerke, après la décision de l'administration communale de mettre un terme au projet de construction d'un nouveau casino, a-t-on appris vendredi soir.

La semaine dernière, la commune balnéaire avait annoncé mettre fin au dossier de construction d'un nouveau casino. Middelkerke a justifié sa décision par des manquements récurrents dans la mise en œuvre du projet. Lors de la législature précédente, l'actuel bourgmestre, Jean-Marie Dedecker, s'est montré très critique par rapport à la procédure d'attribution du projet au groupe Willemen. L'entreprise n'entend pas en rester là et annonce donc des actions en justice contre la décision unilatérale de la commune de mettre un terme au projet. Le groupe nie tout manquement dans sa réalisation. Willemen demande des dommages et intérêts, non seulement pour les frais déjà encourus mais aussi pour les dégâts causés selon l'entreprise à son image. Aucun montant précis n'est cité mais au sein de l'entreprise, on parle de "millions d'euros". Le groupe estime également que la manière de faire de la commune de Flandre occidentale méprise la nécessaire sécurité juridique. (Belga)