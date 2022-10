Le licenciement de la direction de Twitter coûtera 100 millions de dollars à Elon Musk

(Belga) Le licenciement du patron de Twitter, Parag Agrawal, de son directeur financier Ned Segal et de la directrice des affaires politiques et juridiques Vijaya Gadde coûtera quelque 100 millions de dollars au réseau social que vient de racheter le milliardaire Elon Musk. C'est ce qu'a calculé l'agence de presse financière Bloomberg.

Ces trois personnes, qui ont immédiatement perdu leur emploi après le rachat par le patron de Tesla et de SpaceX, ont en fait droit à un an de salaire et au paiement des options sur actions qu'elles détenaient encore. Pour Parag Agrawal, qui a été le CEO de Twitter pendant moins d'un an, ce licenciement est synonyme de quelque 50 millions de dollars. Ned Segal a, lui, droit à 37 millions de dollars, tandis que Vijaya Gadde recevra 17 millions de dollars supplémentaires. En outre, leur assurance maladie continuera d'être payée par l'entreprise pendant une année supplémentaire, bien que cela ne représente que 31.000 dollars par personne.